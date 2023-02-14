台灣大寬頻布局智慧物聯網 鎖定店家社區場域

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（中央社記者江明晏台北14日電）有線電視積極轉型，台灣大寬頻結合AI人工智慧、IoT物聯網，針對企業客戶市場推出寬頻與智慧服務，瞄準社區、店家、學校等場域，搶攻智慧物聯網商機。

企業結合數位科技進行轉型成為全球趨勢，台灣大寬頻今天發布新聞宣布，結合AI與IoT科技推出企業專屬服務，針對連鎖店家、旅宿店家、社區大樓、學校及宿舍、醫療院所及其他場所等6大場域企業用戶，聚焦網路、安全、娛樂、管理4大領域，依企業客戶需求，彈性規劃一條龍服務，提升企業經營效率。

台灣大寬頻指出，「企業專屬服務」包含企業級寬頻、串流影音、智慧物聯網、通訊組，能掌握社區包裹收發、智慧車道和燈光管理、安全監控；同時提供手機即市話功能。

台灣大寬頻目前已於長照中心、產後護理之家、縣市政府、新建案及住宅社區導入企業專屬服務，幫助企業和社區轉型升級。

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針對住宅社區，台灣大寬頻舉例進行實地社區健檢後，提供智慧科技防衛機制的整合方案，協助在車道管理、安全監控以及Wi-Fi網路布建與維護，解決社區面對車道系統無維護廠商、設備故障、違停困擾、地下室緊急通訊及監控死角問題。

此外，台灣大寬頻秉持環境永續精神，持續朝零碳企業邁進，推行以無紙化電子帳單取代傳統紙本帳單有成，目前已達6成用戶申辦e帳單，每年省下超過2200萬張A4紙用量，相當於保留近2座足球場面積大小的森林，更有效降低高達184噸因紙張印製和運送產生的碳排放量。（編輯：楊凱翔）1120214