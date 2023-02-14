起而行獲美9千台電動車快充訂單 拚2025年公開發行

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充壩技術服務公司記者會14日在台北舉行，起而行綠能董事長簡金品（左3）、士林電機總經理謝漢章（左1）、和潤企業總經理林彥良（右1）等人出席並合影。中央社記者謝佳璋攝 112年2月14日

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）起而行綠能董事長簡金品今天表示，起而行獲美國能源商3年9000台超級快充訂單，業績挹注估逾新台幣20億元，起而行今年可獲利，第1季在手訂單規模已超過去年全年，起而行目標2025年公開發行（IPO）。

工研院技術轉移輔導設立起而行綠能，獲得和泰集團和仰德集團旗下士林電機投資，共同成立充壩技術服務公司，主攻智慧充電服務系統，今天上午正式對外亮相，中午會後簡金品接受媒體短暫採訪。

簡金品指出，起而行提供電動二輪、四輪、與八輪產品線設備商，採取原廠委託製造（OEM）和原廠設計製造（ODM）策略，投入新台幣3000多萬元承接經濟部科技專案補助、工研院研發成果技轉、以及設備系統整體配套，可提供多家車廠及10家營運商貼牌使用。

簡金品表示，起而行已累計汽車和機車充電樁出貨功率達3萬和1萬kW，目前已獲得1家美國能源商3年供應訂單，涵蓋美國加州、佛羅里達州、德州，第1年出貨目標1000台超級快充，第2年目標3000台，第3年目標5000台。

簡金品預估，3年目標9000台超級快充出貨，有機會挹注起而行業績超過新台幣20億元，起而行今年業績可望獲利，第1季在手訂單規模已超過去年全年。

中央社記者提問是否有公開發行規劃，簡金品透露，起而行目標2025年公開發行（IPO）；至於充壩也有IPO的計畫，但具體年份仍在規劃中，充壩規劃未來5年在台灣充電營運（CPO）市占率達到5成。

觀察市場布局，簡金品表示，目前美國、日本、東南亞是起而行綠能充電樁主要外銷市場，美國是最大市場，其中電動機車充電樁產品將透過日本切入東南亞市場，電動二輪充電樁以日本和東南亞為主，電動四輪充電樁以美國和日本為主，八輪充電樁已長期布局台灣電動巴士應用。

簡金品表示，去年起而行綠能已出貨電動二輪充電樁產品至日本和東南亞市場。士電指出，起而行綠能的充電樁產品，都由士電製造生產。

根據資料，起而行綠能在台灣電動二輪和四輪充電樁市占率約60%，簡金品表示，在台灣電動機車充電市占率約9成，電動四輪車充電占比約5成。（編輯：楊凱翔）1120214