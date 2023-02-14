台股量縮漲逾百點 收15654點近8個月高

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）美股大漲台股同樂，指數今天在電子與觀光、運輸等傳產帶動下開高走高，上漲110.2點，收在15654.48點，創下近8個月來新高，不過成交值卻持續萎縮。

加權股價指數終場上漲110.2點、漲幅0.71%、收在15654.48點、成交值新台幣1776億元。電子、傳產權值股早盤拉抬指數越過15600點，隨後金融類股也加入多頭陣營，站穩所有均線之上，台股最高一度來到15669點。

受惠解封商機，觀光股今天表現相當搶眼，美食-KY、新天地亮燈漲停，王品、雄獅、雲品、鳳凰股價同樣走高。

法人表示，台股新一波法說會高峰即將登場，至2月底前，包括晶圓、IC設計、百貨、金融等產業將接續舉行法說會，在上半年景氣趨緩下，下半年是否有機會聞到復甦氣息，將決定下半年基本面良窳。

分析師也指出，美國即將公布1月消費者物價指數（CPI），將對後續美國聯邦準備理事會（Fed）的利率政策造成影響，華爾街如何解讀牽動國際股市後市；此外，今年以來大力回補台股的外資近期買盤縮手，在台指期結算後是否重啟買超也是重點。（編輯：楊凱翔）1120214