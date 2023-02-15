三商壽1/1起金融資產重分類 淨值增逾58億元

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（中央社記者謝方娪台北15日電）三商美邦人壽1月1日起金融資產重分類，三商壽今天公告，若以2022年9月30日會計師核閱數擬制推算，重分類後淨值增加新台幣58.74億元，淨值比由原2.01%增加至2.43%。

三商壽2022年12月6日透過重訊公告，經管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，經取得簽證會計師出具合理意見書並提報董事會，將以2023年1月1日為金融資產重分類日。

三商壽今天進一步發布重訊揭露資產重分類對淨值的自結影響數，若以2022年9月30日會計師核閱數擬制推算，重分類後三商壽權益金額較2022年9月30日帳列數增加約58.74億元、淨值比約由原2.01%增加至2.43%。

三商壽母公司三商投控合併權益金額則較2022年9月30日增加約58.74億元、淨值比約由原2.3%增加至2.72%。

2022年股債齊跌，讓壽險業一度遭遇空前淨值危機，為緩解淨值風暴，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、中國人壽、三商美邦人壽、第一金人壽及富邦人壽共9家壽險公司均已陸續啟動金融資產重分類。（編輯：張均懋）1120215