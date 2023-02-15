1月出口連5黑 經部助產業拓銷搶逾3億美元商機

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經濟部國際貿易局15日發布1月貿易統計摘要，1月出口315.1億美元、年減21.2%，已連5個月負成長。圖為高雄港區進行貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北15日電）全球景氣轉弱，經濟部國際貿易局今天發布1月貿易統計摘要，1月出口315.1億美元、年減21.2%，已連5個月負成長；出口貨品仍以電子零組件居冠，主要貨品除礦產品外，均呈雙位數百分比衰退。

貿易局表示，為因應全球通膨及景氣衰退影響，經濟部已協助加工食品、機械、扣件等受影響產業共3500家業者拓銷，爭取逾3億美元商機。

經濟部國際貿易局今天發布1月貿易統計摘要，1月出口315.1億美元，年減21.2%，1月進口291.7億美元，年減16.6%；出口已自去年9月至今年1月連5個月負成長。貿易局指出，出口貨品仍以電子零組件127.2億美元、占比40.4%居冠，其他主要貨品除礦產品年減8.1%外，均呈雙位數百分比衰退。

其中，以塑橡膠、光學器材、基本金屬、紡織品、化學品衰退較多。

1月對主要市場出口僅有日、歐出口微幅成長，進一步觀察，1月對日本年增3.1%、歐洲年增2.5%；對美國則年減14.5%、東協年減26.7%、中國（含香港）年減33.5%，均呈現出口衰退態勢。

為加強出口拓銷，貿易局表示，經濟部將辦理105項實體拓銷活動，包括洽邀買主來台參加北中南採購大會，於日本舉辦台灣形象展，赴波蘭、埃及與墨西哥舉辦台灣週，以及參加海外實體展覽等，以提振台灣出口動能。（編輯：張均懋）1120215