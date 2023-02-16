旅行社營運復甦進行式 雄獅股價漲勢凌厲

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（中央社記者江明晏台北16日電）受惠跨境旅遊春暖花開，雄獅走回營運成長軌道，1月營收大增近6倍，激勵近期股價漲勢凌厲，今天盤中漲近8%，4個交易日漲幅已逾24%。

雄獅受惠跨境旅遊需求回升，營運強力注入復甦動能， 雄獅已連拉4根紅K棒，15日股價飆漲停，今天股價續強，盤中高點至138.5元，上漲10元，大漲近8%，成交量能續放大至2.8萬張，短短4個交易日，股價漲逾24%。

在春節長假與旅遊旺季挹注支撐下，雄獅1月營收重登新台幣10億元關卡，來到11.13億元，年增幅度高達591.26%，不過，相較疫情前2019年平均單月營收 25.13億元，仍有大概50%左右的差距。

面對跨境旅遊谷底反彈，雄獅總經理賴一青先前表示，隨著航空運能復甦，今年雄獅營收有望回到疫前水準的50%，全年力拚損平，營運動能來自歐洲、日本、暑假郵輪和日本包機等市場。

關於其餘旅行社股價表現，鳳凰今天盤中也有近2%的漲幅，燦星旅今天漲停至41.15元。（編輯：楊凱翔）1120216