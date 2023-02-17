更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳宗彥遭控接受性招待 請辭行政院發言人
首頁 / 證券

良維定調今年為EV元年 力拚車用及資料中心產品

2023/2/17 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北17日電）連接線廠良維積極轉向車用及資料中心布局成效顯現，良維表示，今年進入EV元年，相關領域營收貢獻將從去年的25%進一步拉升至40%左右，在產品組合優化下，將推動毛利率進一步拉升，整體營收成長估1成以上。

良維今天舉行法人說明會，良維表示，深耕多年的電動車、充電站等產品，與多家客戶合作，陸續在今年完成量產與出貨，未來幾年內在EV及充電站產品都將見到顯著成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

良維指出，隨著用戶對快充需求持續增加，預期大功率公共直流樁將成為未來建設的主流，已開始陸續交貨，主要客戶為美國第一大充電樁服務業者ChargePoint，目前滲透率僅10%至15%，仍有很大成長空間。同時也陸續通過其他客戶的認證，包括EVBOX、EVGO等大型充電樁運營業者，也即將開始出貨。

展望今年，良維表示，3C產品需求持續低迷，主要成長動能將來自資料中心、電動車暨充電服務、物聯網家電、PC電腦及相關周邊電子產品，全年業績成長動能目標為年增10%。（編輯：趙蔚蘭）1120217

#良維
#EVGO
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族