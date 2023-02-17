良維定調今年為EV元年 力拚車用及資料中心產品

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）連接線廠良維積極轉向車用及資料中心布局成效顯現，良維表示，今年進入EV元年，相關領域營收貢獻將從去年的25%進一步拉升至40%左右，在產品組合優化下，將推動毛利率進一步拉升，整體營收成長估1成以上。

良維今天舉行法人說明會，良維表示，深耕多年的電動車、充電站等產品，與多家客戶合作，陸續在今年完成量產與出貨，未來幾年內在EV及充電站產品都將見到顯著成長。

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良維指出，隨著用戶對快充需求持續增加，預期大功率公共直流樁將成為未來建設的主流，已開始陸續交貨，主要客戶為美國第一大充電樁服務業者ChargePoint，目前滲透率僅10%至15%，仍有很大成長空間。同時也陸續通過其他客戶的認證，包括EVBOX、EVGO等大型充電樁運營業者，也即將開始出貨。

展望今年，良維表示，3C產品需求持續低迷，主要成長動能將來自資料中心、電動車暨充電服務、物聯網家電、PC電腦及相關周邊電子產品，全年業績成長動能目標為年增10%。（編輯：趙蔚蘭）1120217