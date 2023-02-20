更多編輯台推薦新聞：
專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

烏克蘭美髮師斜槓護國 夜晚變身「無人機獵人」捍衛天空
國際

烏克蘭美髮師斜槓護國 夜晚變身「無人機獵人」捍衛天空

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
口罩解禁》青少年易有容貌焦慮症 學校、家長協助心理建設很重要
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

傳歐洲蓋廠延後2年 台積電：不評論市場傳聞

2023/2/20 09:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）媒體報導，台積電歐洲新廠蓋廠時程延後2年，最快2025年才浮上檯面，對此台積電今天接受中央社記者詢問回覆，不評論市場傳聞，維持1月法說會的看法，目前沒有進一步的資訊。

經濟日報今天引述不具名業界人士消息，台積電考量車用半導體供需不再嚴重吃緊，加上多數車用晶片客戶可轉至日本、美國等地新廠生產，台積電歐洲新廠時程延後，最快2025年才浮上檯面，比原預期延後約2年。

對於媒體報導，台積電今天上午表示，不評論市場傳聞，歐洲設廠維持1月法人說明會上訊息，目前沒有進一步的資訊。

台積電在1月上旬法說會中曾表示，與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

外電去年12月下旬曾報導，台積電鑒於歐洲汽車製造業半導體需求旺盛，當時評估在德國東部城市德勒斯登（Dresden）設立歐洲首座工廠，最快2024年動土。（編輯：楊凱翔）1120220

#台積電
#歐洲
#經濟日報
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英特爾發表桌上型工作站處理器 挽救市占下滑