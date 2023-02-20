國際廢鋼行情反轉走跌 豐興鋼筋每噸降400元

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（中央社記者賴言曦台北20日電）國內條鋼廠豐興今天表示，由於國際廢鋼行情上週反轉下跌，國內廢鋼收購價已先行在2月16日及18日每噸各降新台幣300元，共跌600元，因此本週開出平盤；至於鋼筋基價則每噸下跌400元，型鋼產品維持平盤。

調整後，豐興廢鋼收購價每噸1.18萬元，鋼筋降至每噸2.06萬元，型鋼產品維持每噸2.76萬元。

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觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼從每噸435美元跌至每噸425美元，美國貨櫃廢鋼報價從每噸420美元跌至每噸410美元，澳洲鐵礦砂由每噸125.75美元漲至每噸127美元。

豐興主管指出，雖然鐵礦砂受到中國鋼價上漲帶動，價格呈現小漲，但在國際廢鋼方面，土耳其地震導致短期需求萎縮，加上亞洲廢鋼收購價走跌，買盤預期價格還會下修，削減採購力道，影響國內廢鋼收購價行情，至於鋼筋則反應國內廢鋼收購價走跌，順勢調降基價。（編輯：蘇志宗）1120220