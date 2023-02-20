中華電信挺台灣小將 冠名贊助少棒錦標賽

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（中央社記者江明晏台北20日電）中華電信今天宣布再度冠名贊助全國少棒錦標賽，並加碼贊助偏鄉少棒百萬培育基金，同時捐贈4所偏鄉少棒球隊球具，讓缺乏資源的偏鄉少棒隊伍，能有全新球具及裝備。

中華電信今天發布新聞宣布，秉持企業ESG永續發展政策，再度冠名贊助「112年中華電信 謝國城盃全國少棒錦標賽」，賽事於3月18日至26日在台東棒球村點燃戰火，盼選拔出的代表隊能像去年的少棒代表隊，勇奪亞太區代表權前進威廉波特拿下最佳成績。

中華電信在今天賽事宣告記者會上宣布，加碼贊助台灣世界少棒聯盟「偏鄉少棒百萬培育基金」，攜手台灣世界少棒聯盟支持熱愛棒球的台灣小將，捐贈4所偏鄉少棒球隊球具，讓缺乏資源的偏鄉少棒隊伍，能有全新球具及裝備。

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中華電信也補助冠軍隊伍最需要的出國旅費，期待所有參賽的隊伍能無後顧之憂，在球場上盡情展現平時訓練的成果，爭取冠軍成為LLB少棒代表隊為國爭光。

另外，中華電信旗下MOD及Hami Video已連續多年投入HBL高中籃球與UBA大專籃球轉播，其他熱門賽事如NBA、BWF羽球、歐冠足球、中華職棒CPBLTV館，或4D多視角、VR等獨家創新轉播服務，以及今年9月杭州亞運等的國際賽事。（編輯：蘇志宗）1120220