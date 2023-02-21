淡季與春節因素衝擊 1月電力景氣燈號連4藍

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）產業淡季與春節假期影響工作天數雙重因素夾擊之下，台灣綜合研究院今天公布的1月電力景氣燈號已經連續第4個月亮出代表「衰退」的藍燈，其中半導體業用電量僅低度成長，顯示前景陰霾未散，尚未看見曙光。

台綜院指出，2023年1月因逢農曆春節假期，工作日數減少，加上淡季效應，全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少13.38%，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，其中製造業電力景氣燈號也續呈衰退藍燈。

半導體產業先前走過火熱榮景，但如今處於景氣低谷，台綜院表示，半導體業景氣自去年下半年反轉向下，設備業、矽晶圓、IC設計、晶圓代工及封測廠，今年第1 季仍面臨生產鏈庫存去化壓力，客戶砍單、遞延訂單情況仍在，產能利用率也下滑。

儘管車用、工業相關的半導體相對需求穩定，半導體大廠也因應下半年3奈米先進製程將有強勁需求，維持增資擴產，使得1月半導體業用電量浮現止跌跡象，不過台綜院指出，半導體業自去年9月用電成長明顯下滑後，近2個月用電成長再探低檔，1月電力景氣燈號掉至趨弱的黃藍燈。

台綜院表示，從半導體業高階製程訂單與出口減少，以及用電量走勢來看，半導體業前景陰霾未散，尚未看見曙光。

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台綜院表示，2022年下半年以來，受到通膨與升息雙重夾擊影響，全球景氣逐步走向衰退，國際終端市場需求疲軟、廠商庫存去化，使得台灣整體製造業疲軟不振；雖然市場普遍預期上半年景氣觸底後將逐步回升，後續仍應審慎評估半導體周期走勢對經濟的影響力道。

台綜院今天也公布對2023年1月經濟成長率預測值為負0.9%，並下修2022年全年經濟成長率為2.4%。（編輯：潘羿菁）1120221