中油衝刺自有油源占比 取得澳Dorado油田10%工作權益

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（中央社記者曾智怡台北22日電）中油今天宣布，昨天以全資子公司OPIC Australia名義與澳洲Carnarvon公司簽署「澳洲西北海域Dorado油田及鄰近探勘礦區買賣契約」，取得Dorado油田及其鄰近4個探勘礦區各10%工作權益，全案尚待澳洲政府核准後生效。

中油今天透過新聞稿說明，Dorado油田位於澳洲西北海域Roebuck石油盆地，離岸約110公里、水深約95公尺，2018年鑽探發現原油，經佐證證實蘊藏量規模後，於2022年獲頒為WA-64-L生產礦區。

中油表示，目前油田開發計畫及前端工程設計均已完成，相關細部工程、採購及建設由礦區經營人澳洲能源巨擘Santos公司積極籌備中，預估今年第4季完成最終投資決策（FID）。

依照開發計畫，Dorado油田將於2027年投產，尖峰生產階段油田每日可產原油8萬桶；組合取得的鄰近4個探勘礦區亦深具油氣潛能，將持續進行探勘佐證計畫，增加礦區經濟效益。

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中油補充，Carnarvon公司為澳洲證交所上市公司，長期深耕澳洲西北海域油氣探勘，中油完成交割取得本案10%工作權益後，Carnarvon公司所擁有Dorado油田及鄰近探勘礦區的工作權益降為10至20%，其餘70至80%則為礦區經營人Santos公司所持有。

中油表示，多年來致力於拓展國內外油氣探採業務，此次參與Dorado油田開發將可增加國內自有油源占比，提高國家能源穩定供應能力，並透過能源合作深化在澳洲發展利基。（編輯：潘羿菁）1120222