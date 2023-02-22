聯發科前進MWC 展示5G、衛星通訊等最新成果

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（中央社記者張建中新竹22日電）世界行動通訊大會（MWC）將於27日在西班牙舉行，聯發科將展示5G、衛星通訊、行動計算和無線連網技術等最新成果。

聯發科今天發布新聞稿，表示今年參加MWC將以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題，展示包括行動通訊天璣系列、寬頻連網Filogic、智慧物聯網Genio、Chromebook的Kompanio、智慧電視Pentonic，以及5G NR NTN衛星網路功能的行動通訊晶片等。

聯發科總經理陳冠州說，多元化的產品組合展現聯發科在產業中的優勢地位，而把5G和衛星通訊技術導入更大範圍的裝置與設備，更有能力做出最新的技術。MWC期間將展出多種由聯發科賦能的最新裝置與設備。

聯發科表示，在衛星通訊方面，將展示接取流量導向、切換和拆分技術（ATSSS）。近期與德國電信使用天璣9200旗艦晶片成功完成ATSSS 3GPP Release 16（R16）標準的概念驗證，聚合的多接取連接技術可提升用戶的無縫連網體驗。

此外，聯發科將與愛立信合作展示利用5G毫米波波束技術來提高連線性能和可靠性；並展示以是德科技5G網路模擬解決方案的毫米波5G UltraSave省電技術，通過優化硬體和軟體設計，提升5G裝置或設備在高速資料傳輸應用中的續航表現。

聯發科指出，MWC期間還將展示搭載天璣9200行動平台的旗艦智慧手機vivo X90和vivo X90 Pro，搭載天璣9000+行動平台的OPPO Find N2 Flip和Tecno PHANTOM V Fold折疊屏手機，搭載天璣9000行動平台的OnePlus Pad和Lenovo Tab Extreme平板電腦等。（編輯：郭無患）1120222