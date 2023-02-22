緯穎去年每股賺81.07元 擬配息50元
2023/2/22 20:31
（中央社記者潘智義台北22日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天董事會通過2022年度財報，稅後淨利新台幣141.75億元，基本每股盈餘81.07元；合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘均創歷史新高。
緯穎董事會通過111年度盈餘分派案，擬分配現金股利新台幣87億4203萬9550元，配發現金股利每股50元，並決議於5月29日召開112年股東常會。
緯穎發布新聞稿指出，2022年第4季合併營收874.39億元，年增53.7%，創單季歷史新高。營業淨利54.68億元，稅後淨利39.5億元，每股盈餘22.59元，毛利率年增0.4%至8.4%。
緯穎指出，2022年合併營收2928.76億元，年增52.%，毛利率年增0.1%至8.2%。
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緯穎說明，因應產業長期成長及客戶需求，為充實營運資金及擴增產能，本次董事會通過對美國子公司Wiwynn International Corporation增資4億美元、馬來西亞子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.增資5000萬美元。
展望未來，緯穎表示，資料中心產業長期成長，考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，或影響短期成長力道，會謹慎適時做出動態調整。（編輯：張均懋）1120222
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