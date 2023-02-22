更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

精英電腦去年獲利創7年新高

2023/2/22 22:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）精英電腦今天董事會通過2022年度財報，獲利交出亮眼成績，合併稅後淨利約新台幣8.73億元，年增8.35倍，創2016年以來新高，每股盈餘1.57元。

精英董事會通過配發111年度下半年現金股利每股0.8元。

精英2022全年合併營收達313.64億元、年減2%，儘管去年全球市場不斷變化，產業環境受到許多挑戰，但精英獲利表現優異，2022年度營業毛利約32.35億元，年增22%；營業淨利3.35億元，優於2021年營業淨損2.6億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

精英透過新聞稿說明，2022年採取多項做法，重新打底及強化基本面，重建團隊信任，讓員工適才適所，達成營運創高成績。

展望2023年，精英表示，已完成技術與能力盤點，設定內部目標，找出贏家策略，將延續2022年執行效率及成長動能，戰勝產業逆風，維持成長曲線。今年精英也將著重風險管理與快速反應機制，以因應市場快速變革及日趨重要的資安議題。（編輯：張均懋）1120222

#精英董事會
#精英
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族