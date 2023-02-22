精英電腦去年獲利創7年新高

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（中央社記者吳家豪台北22日電）精英電腦今天董事會通過2022年度財報，獲利交出亮眼成績，合併稅後淨利約新台幣8.73億元，年增8.35倍，創2016年以來新高，每股盈餘1.57元。

精英董事會通過配發111年度下半年現金股利每股0.8元。

精英2022全年合併營收達313.64億元、年減2%，儘管去年全球市場不斷變化，產業環境受到許多挑戰，但精英獲利表現優異，2022年度營業毛利約32.35億元，年增22%；營業淨利3.35億元，優於2021年營業淨損2.6億元。

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精英透過新聞稿說明，2022年採取多項做法，重新打底及強化基本面，重建團隊信任，讓員工適才適所，達成營運創高成績。

展望2023年，精英表示，已完成技術與能力盤點，設定內部目標，找出贏家策略，將延續2022年執行效率及成長動能，戰勝產業逆風，維持成長曲線。今年精英也將著重風險管理與快速反應機制，以因應市場快速變革及日趨重要的資安議題。（編輯：張均懋）1120222