聯電去年營收獲利同創高 員工均薪增2成突破200萬

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晶圓代工廠聯電去年營收與獲利同創新高，員工薪資也隨著水漲船高，去年平均年薪突破200萬元關卡。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者張建中新竹23日電）晶圓代工廠聯電去年營運繳出亮麗成績單，營收與獲利同創新高，每股純益新台幣7.09元，員工薪資也隨著水漲船高，去年平均年薪突破200萬元關卡，達233.4萬元，增加41.9萬元，增幅約21.9%。

受惠28奈米有機發光二極體（OLED）顯示驅動晶片及影像訊號處理器需求強勁，加上車用晶片業務高度成長，聯電去年總營收達2787.05億元，年增30.8%，歸屬母公司淨利871.98億元，年增56.3%，每股純益7.09元。

據聯電財報資料顯示，去年員工人數增至1萬5360人，增加782人，增幅約5.36%。員工平均年薪233.4萬元，較2021年的191.5萬元，增加41.9萬元，增幅約21.9%。

聯電表示，遵照法令規定與各地區需求，制定完整的員工福利制度，以提供員工良好的薪酬及福利條件。員工薪酬包含按月發給的薪資、按經營績效發放的分紅獎金及依據年度獲利狀況及章程規定所發放的員工酬勞。

聯電指出，每年定期進行全公司員工的績效考核作業，確實瞭解員工的工作績效，以為升遷、訓練發展及薪酬發放的依據。（編輯：楊凱翔）1120223