談各國補助半導體 魏哲家：不是拿錢而是要培養人才

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（中央社記者張建中台北17日電）世界各國將半導體視為重要戰略物資，並補助推動半導體在地製造，台積電總裁魏哲家今天表示，人才是產業繼續往前邁進的重要因素，但人才不是可以買得到的，他勸告想要投入半導體的國家，不是拿錢、而是培養人才。

魏哲家今天應邀出席玉山科技論壇，演講「半導體產業的新挑戰」。他說，產業要繼續往前進，人才是重要因素；土地可以找得到，水跟電可以產出來，都只是成本問題，人才不是可以買得到的。

魏哲家表示，有人認為從台積電聘幾個「厲害角色」就可以偷到技術，「門都沒有」，技術是累積的。至於怎樣培育人才，企業要花很大心力，台積電跟政府合作，與台灣大學、陽明交大、清大及成大都有合作。

魏哲家說，世界上任何地方或國家想要投入半導體產業，他勸告不是拿錢，而是培養人才；而人才培育配套措施很多，政府也不能太僵硬；他贊同要有短期計畫，並認為人才流動也很需要。

魏哲家表示，大部分國家都面臨工程師不足情況，台灣也是，因為台灣年輕人認為到工廠工作辛苦；外界將半導體廠視為血汗工廠，一天要工作10小時，其實醫生工作時間遠比半導體工廠長得多。

他透露曾到台中一中，希望吸引學生有興趣讀理工科大學，最有效方法是告訴男學生「到台積電能夠容易交到女朋友」，告訴女學生台積電生育率是全台灣平均的5倍，因為有足夠的財力。

針對美中兩強競爭，魏哲家表示，在全球化過程中每個國家都扮演一些重要角色，如果每個國家想要對抗，「大家都會很淒慘」；相信人類智慧會慢慢摸索出一條路，強權老二要挑戰老大，是可以和平相處，不見得一定要分出勝負。（編輯：黃國倫）1111217