台商PCB製造去年營收創高 今年估回穩拚成長

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（中央社記者江明晏台北23日電）TPCA報告指出，受到疫情紅利終結及高通膨影響終端需求，台商PCB製造營收仍持續攻頂創高，達新台幣9033億元，預估2023年將逆風回穩，全年營收達9178億元，年成長率1.6%。

台灣電路板協會（TPCA）公布報告指出，2022年全球受到疫情紅利終結及高通膨影響，終端需求一路下滑，台商PCB製造在此環境下，營收仍然持續攻頂再創新高，達新台幣9033億元。

展望今年，TPCA預期，今年大環境的不利因素將受到控制，整體經濟有望於下半年反轉，預估2023全年營收達9178億元，年成長率1.6%。

TPCA觀察，雖然去年第4季受到富士康鄭州廠罷工的影響，造成台商海內外PCB製造營收顯著下滑，衰退2.6%，但仍連續6個季度突破單季2000億元規模，並受惠匯率下降及前3季業績極佳下的強力拉抬，2022年營收仍達9033億元，較2021年的8178億元年成長10.5%，如以美元計價成長率為3.3%。

觀察2022年台商PCB產品結構，軟板26.7%、傳統多層板26.3%、載板19.1%、HDI 19.0%、軟硬結合板1.4%、其他7.5%；其中，軟板比重首次超越多層板成為台商PCB的出貨主力，原因為蘋果手機與筆電的需求持續強勁，帶動軟板滲透率提升，另一個焦點為載板受惠半導體市場的火熱，已連續7季保持30%以上的大幅成長，2022年成長率更高達40.8%，比重排名上升到第3。

若由應用別來看，前5大領域為通訊32.3%、電腦22.8%、半導體19.1%、消費電子10.7%、汽車10.5%。

去年台商PCB製造的生產基地分布為中國大陸60.6%、台灣37.1%、其他地區2.3%。TPCA表示，近年來載板快速成長，拉高台商在台的生產比重，海外生產地則集中在東南亞，包括泰國、馬來西亞和越南，近期因地緣政治衝突以及國際客戶對供應鏈的布局規劃，使台灣PCB產業再度興起南向意願。

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2022年台灣PCB產業鏈海內外總產值為1.32兆元，較去年同期成長2.9%。其中，PCB製造為9033億元，年成長率為10.5%，PCB設備為673億元，年減0.9%，PCB材料為3581億元，年減11.8%。

整體而言，TPCA表示，PCB產業有望倒吃甘蔗，預期今年在新一波的AI革命下，將帶動全球高階運算晶片及伺服器成長，以及在國際碳中和的環保浪潮與美中歐等獎勵政策支持下，電動車的出貨將持續增加，而今年載板廠擴廠的新產能陸續開出，台商PCB製造表現有望於2023年下半年反轉。（編輯：張均懋）1120223