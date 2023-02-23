電信三雄前進MWC 高層率團互拚場

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（中央社記者江明晏台北23日電）全球行動通訊大會將登場，國內電信三雄由「大咖」領軍互別苗頭。中華電信強調以台灣優勢鏈結國際市場，遠傳聚焦B5G（Beyond 5G）與節能新品，台灣大董事長蔡明忠首度率團參加，將深化5G合作。

2023年全球行動通訊大會（MWC）將於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納舉辦，疫後首度回歸全實體展示。

中華電信由總經理郭水義率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群，以及「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管參加。

郭水義表示，今年MWC聚焦5G加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技等五大主題，傳達5G等新科技將賦能百工百業轉型升級的明顯訊息。中華電擴大參與MWC，將廣泛與全球電信業者及重量級科技巨擘交流，並串接台灣與國際產業夥伴，把世界帶進台灣，從台灣走向世界。

在5G領先的基礎上，中華電信不間斷導入新技術，2020年5G開台時即與設備製造商諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）合作，率先導入先進的「集中式無線接取網路」（C-RAN）組網架構；今年MWC將再分別與諾基亞、愛立信簽署5G Advanced / 6G合作備忘錄，結合雙方資源，推進台灣5G邁向下一個Beyond 5G新階段。

中華電信與台灣產業廣結同盟，在海外市場已有多個5G企業專網、智慧燈桿、跨境物聯網等輸出案例，建立「台灣隊」模式，藉由MWC國際盛會舞台，中華電信今年將於MWC「台灣館」，邀請國際夥伴與台灣產業進行交流，拓展商機。

遠傳電信由總經理井琪率隊前往，將展出與國際夥伴愛立信合作的多項產品，除了攜手打造的全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，更包含首度亮相的「AI節能網路應用」，平均節省基地台25%能耗，部分時段更可節省高達46%的能源消耗。

此外，遠傳與網通大廠光寶科技（2301）、國際材料大廠與國立陽明交通大學共同研發的「B5G毫米波整合智慧反射板」也首次亮相，此為全台首發的5G毫米波室內布建解決方案，盼解決棘手的深層室內覆蓋問題。

台灣大哥大董事長蔡明忠將首度率團前往MWC，包括總經理林之晨、技術長郭宇泰及個人用戶事業群商務長林東閔等經營團隊參加。

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林之晨表示，在Web3時代，台灣大正加速 Telco+Tech 科技事業，透過在MWC觀察全球電信產業最新應用與趨勢。台灣大積極實踐2050淨零排放目標，預計在MWC與諾基亞高層代表簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，深化5G先進技術合作，持續提升網路涵蓋品質，並兼顧節能減碳，台灣大技術團隊預估，2023年可再增加節電近400萬度。

此外，台灣大也將與工研院及｢國際開放架構組織」（TIP） 共同舉辦國際記者會，宣布5G OpenRAN設備廠商取得「TIP標章」認證後，即可成為台灣大合格供應商。此舉有助於台灣大提升5G專網的組網速度與適用場景，提供5G專網上下游產業鏈聚合測試，將為台廠在MWC引薦更多國際合作機會。（編輯：張良知）1120223