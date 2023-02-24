上銀去年獲利次高每股賺12.98元 擬配息5.5元

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）傳動元件大廠上銀今天下午公布去年稅後獲利新台幣44.79億元，創歷年次高，每股基本純益12.98元，擬配發現金股利每股5.5元，盈餘配發率約42.4%。

上銀下午公布去年財務報告，去年合併營收293.15億元，較2021年272.65億元增加7.52%，創歷史次高，去年合併毛利率36.55%，較2021年36%微增，去年合併營業利益55.72億元，營益率19.01%，較2021年18.76%微增0.25個百分點。

上銀去年稅後獲利44.79億元，較2021年35.32億元成長26.8%，創歷年次高，去年每股基本純益12.98元，優於2021年EPS 10.36元。

上銀去年第2季針對部分毛利較差的產品，進行價格調整，漲價幅度約5%區間，漲價效應在去年第3季持續發酵，部分抵銷歐洲和中國市場拉貨疲軟的變數。

不過，去年第4季受到全球通膨升息、終端市場需求疲軟、客戶調節庫存等因素影響，加上中國COVID-19疫情變數影響生產製造需求，上銀去年第4季營運相對低檔。

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去年第4季上銀合併營收55.92億元，較去年第3季79.21億元減少29.4%，是2020年第2季以來低點，去年第4季稅後獲利4.59億元，較去年第3季14.27億元大減67.8%，是2020年第2季以來低點，去年第4季每股基本純益1.24元，低於去年第3季EPS 4.13元。

展望今年營運，上銀先前指出，今年營運看法保守，預期不會比去年好，今年持續擴展晶圓機器人，旋轉工作台、車用和醫療滾珠螺桿、減速機等新產品，今年營運力拚較去年持平。（編輯：蘇志宗）1120224