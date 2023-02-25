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晶豪科去年平均年薪減逾200萬元 聯發科減14.6萬元

2023/2/25 20:22
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（中央社記者張建中新竹25日電）IC設計廠去年員工平均年薪普遍滑落，聯詠降至新台幣405.3萬元，年減110.9萬元；晶豪科更大減逾200萬元，降至259萬元。聯發科小幅減少14.6萬元，維持499.2萬元水準。

半導體產業景氣反轉直下，供應鏈籠罩在高庫存陰霾之下，多家IC設計廠去年營運面臨衰退壓力。面板驅動IC廠聯詠去年稅後淨利新台幣279.7億元，年減28.04%，每股純益45.96元。

利基型記憶體廠晶豪科去年第4季歸屬母公司淨損9.38億元，虧損金額創上市來新高，每股虧損3.35元，連帶影響全年歸屬母公司淨利降至10.42億元，年減79%，每股純益3.71元

隨著獲利衰退，聯詠與晶豪科去年員工平均年薪也縮水。據財報資料顯示，聯詠去年員工平均年薪405.3萬元，年減110.9萬元，減幅約21.48%；晶豪科去年員工平均年薪259萬元，年減201.5萬元，減幅約44%。

手機晶片廠聯發科去年受惠手機、智慧裝置平台及電源管理晶片3大產品線業績同步成長，營收與獲利同創新高，總營收5487.96億元，年增11.2%，歸屬母公司淨利1181.41億元，增加6%，每股純益74.59元。

聯發科員工人數突破1萬人大關，達1萬1768人，增加1824人，增幅約18.34%，影響員工平均年薪降至499.2萬元，年減14.6萬元，減幅約3%。（編輯：林興盟）1120225

#晶豪科
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