立凱電與以色列ICL合作 在美國打造LFP鋰電池材料廠

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（中央社記者江明晏台北28日電）磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱電今天宣布，與以色列化工集團ICL Group簽署全球生產授權許可和服務合約，協助ICL在美國建造磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠，彰顯台美合作從半導體領域延伸到鋰電池產業。

立凱電董事長張聖時表示，立凱電藉由支持ICL Group，替鋰電池產業帶來更多創新及壯大其可持續性，雙方能結合彼此經驗和專業知識，協助客戶落實電池材料在美國製造，爭取在儲能、電動車領域占有先機，進一步支持客戶落實ESG，應對氣候變化作出貢獻。

以色列化工集團特用化學公司ICL Group於2022年10月在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）討論美國電池產業發展時建言指出，雖然鋰電池需求繼續爆發性成長，但目前尚未有大型LFP材料製造商，美國急需一個完整且安全的供應鏈。

ICL Group的2022年營業額超過100億美元，日前獲美國政府1.97億美元補助，計劃在美國聖路易斯建造當地首座磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠製造廠，預計2024年投入營運。

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立凱電表示，身為中國以外少數擁有完整磷酸鐵鋰鋰電池正極材料製造技術與專利之一的立凱電，將技術授權並支援建設，協助ICL Group在美國建立一個強大、彈性的優質材料供應鏈。

立凱電指出，此次合作，彰顯台灣、美國除在半導體產業的合作，觸角開始延伸到鋰電池產業，在電池供應鏈發展開啟一頁，成為台美合作新典範，雙方的合作將替產業帶來革命性改變，繼續推動先進創新。（編輯：林克倫）1120228