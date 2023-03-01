防網路斷線釀鉅額損失 期貨市場擬推立即刪單機制

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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會未來業務推動重點出爐，為避免網路斷線可能產生鉅額交易損失，金管會要督導期交所建立期貨市場斷線未成交委託單立即刪單機制；另為滿足民眾外幣投資需求，櫃買中心將規劃建置ETF雙幣交易櫃檯買賣制度。

金管會主委黃天牧明天將赴立法院財政委員會報告金管會業務概況，根據金管會書面報告所列未來將推動的業務重點，有10大亮點政策。

第一，鑒於2022年以來全球經濟金融情勢不確定性升高，金管會今年規劃辦理本國銀行監理壓力測試，瞭解國銀風險承擔能力；第二，為提升民眾支付便利性，「電子支付跨機構共用平台」的「購物」功能，預計今年第2季上線。

第三，在防疫險風暴後，為強化保單風控機制，金管會研議修正「保險商品銷售前程序作業準則」，將風控人員納入商品簽署人員，並明定風控人員應負責範圍，強化保單風控機制。

不僅如此，金管會官員指出，針對費用補償型保險，金管會將檢視相關法規，朝落實損害填補方向精進，此部分將涉及修正「財產保險商品審查應注意事項」。

第四，金管會將督導壽險公會完成保險存摺基礎優化功能，增加「顯示給付項目」，提供民眾更便利的保單查詢服務。

第五，金管會今年研擬發布上市櫃公司永續發展行動方案，另規劃自今年第2季起對金融業執行永續金融評鑑，並在今年底前完成建置永續金融網站，整合永續金融相關資訊。

第六，為避免網路斷線可能產生鉅額損失的交易風險，金管會將督請期交所建立期貨市場斷線未成交委託單立即刪單機制。

第七，金管會將督導櫃買中心規劃建置ETF雙幣交易櫃檯買賣制度，開放已上櫃的新台幣ETF得申請加掛其他幣別ETF進行櫃檯買賣，滿足投資人外幣投資需求。

第八，金管會研議放寬應募人為專業投資機構或高資產客戶的私募投信基金得投資私募股權基金，並鬆綁境內結構型商品採實物交割衍生的相關服務規定，提供高資產客戶多元投資標的。

第九，金管會將督導櫃買中心研議投資人可透過既有往來期貨商受託買賣業務員從事國外股權差價契約交易，滿足期貨商客戶一站式購足的交易需求。

第十，為符合節能減碳趨勢並提高企業發放股利通知效率，金管會將督導集保結算所推出股務事務電子通知平台，讓公開發行公司得以電子方式寄送股利發放通知。（編輯：楊凱翔）1120301