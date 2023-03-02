興櫃投資熱 黃天牧提迷因股警示網路留言要審慎判斷

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（中央社記者謝方娪台北2日電）近期不少興櫃股討論度竄高，掀起興櫃市場投資熱潮。金管會主委黃天牧今天以國外「迷因股」風潮為例，提醒外界任何投資應注意股票基本面，對於網路上的留言或風潮還是要審慎判斷。

近期興櫃股如星宇航空、清淨海等成市場寵兒，不過近日星宇航空股價上沖下洗、高度震盪，一度引起投資人組織自救會。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行業務報告，會前接受媒體聯訪時提到，美國2021年曾有「迷因股」投資風潮，即網友對某些股票很熱衷，但那些股票不見得有基本面，今年美國也有類似的情況出現。

對於近日台灣興櫃股討論度不斷，黃天牧表示，證交所及櫃買中心都會善盡責任，提醒投資人要注意風險、審慎選股，任何投資還是要注意被投資股票的基本面，對於網路上的留言或風潮，恐怕自己還是要審慎判斷。

金管會證期局長張振山表示，針對主委提到國外有「迷因股」風潮，證交所及櫃買中心均有對台灣整體市場掃描過，針對哪些股票比較容易受影響、波動性較高，已有進行一些必要處理措施，因此基本上台灣股票還算穩定。

張振山指出，當然有一些零星股票仍有些波動，證交所及櫃買中心都有隨時注意市場情況。

媒體追問，目前針對星宇航空及清淨海是否有發現什麼特別異常的狀況，張振山回應，證交所及櫃買中心已對整體市場進行掃描，檢視哪些股票波動性較高、是否有異常，「市場有市場機制，會進行適當處理」。（編輯：趙蔚蘭）1120302