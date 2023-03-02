元太校園徵才 3月前進陽明交大、清華與台師大

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（中央社記者潘智義台北2日電）電子紙廠元太科技今天宣布，2023校園人才招募，募集研發、產品應用，及製造生產3大領域人才，將前進國立陽明交通大學、國立清華大學、台灣師範大學等3校舉辦校園徵才活動。

元太發布新聞稿指出，將於3月11、18、22日分別在陽明交通大學、清華大學、台灣師範大學3校舉辦校園徵才活動。

元太科技說明，以電子紙超低耗電與不自發光等顯示特性，為各式智慧應用打造永續低碳的顯示界面，應用場域包括電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售、物流、醫院、交通等。不僅超低耗電的電子紙可協助客戶達到環境永續目標外，元太科技也承諾於2030年使用100%再生能源（RE100），並於2040年達到淨零碳排，以穩健獲利與環境永續的雙重目標並行。

因應後疫情時代電子紙快速成長，元太指出，已增設多條電子紙材產線，及投入新建廠房以滿足市場所需，將於未來3至5年持續招募多元人才，邀請具備電子材料、綠色技術、產品管理、永續經營、海外開拓市場等學有專精的專業人才加入。

元太歡迎專研物理、光電、電機、材料、化學、機械、資管、資訊、工業工程、工業管理、商學管理，以及外語學系等領域人才加入。

在薪資福利方面，元太科技強調，近8年每年均為員工調薪，提供具產業競爭力的薪酬，優於光電產業於上櫃及上市公司平均薪資。（編輯：黃國倫）1120302