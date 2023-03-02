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遠傳MWC廣結盟 驅動5G新商機

2023/3/2 15:35
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（中央社記者江明晏台北2日電）2023年MWC進入尾聲，遠傳電信今天表示，除了與愛立信、光寶科技合作展出最新5G創新應用，也與資安大廠Allot、5G專網生態圈夥伴和碩等企業，共同驅動5G新商機。

「2023 全球行動通訊大會」（MWC）今天進入第4天，遠傳今天發布新聞指出，總經理井琪今年率經營團隊與會，除了與國際大廠愛立信、網通大廠光寶科技合作展出最新5G創新應用，也把握機會與MWC台灣館的產業鏈夥伴、國際電信業者、科技大廠深入交流。

網路資安議題在全球受到的重視與日俱增，遠傳與資安大廠Allot合作，去年12月聯手推出「遠傳守護網」，推出3個月訂閱用戶數近20萬，總計安全偵測次數達27億次、為3成用戶自動擋下惡意程式、釣魚網站、病毒等資安威脅。

MWC台灣館今年以「台灣5G開放網路架構生態鏈」為主題，匯聚晶片、終端設備、基地台、傳輸設備、核心網路至系統整合方案等企業，向全球秀出堅強5G實力。

遠傳響應政府政策，2021年即宣布攜手和碩等台廠，共組5G專網RAN生態圈，搭配遠傳採用諾基亞（Nokia）方案建置的獨立組網模式（SA）核心網，於2021年即完成n78頻段5G專網端對端整合測試驗證。

遠傳去年進一步攜手和碩，以5G專網打造智慧娛樂展演服務，提供消費者多地共演的沉浸式展演體驗，展現遠傳5G生態圈的資通訊整合技術實力。

此外，遠傳積極推動5G進程，超前部署B5G（Beyond 5G）、插旗下一代技術發展；今年2月下旬率先宣布與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」（MOU）， 雙方將深化B5G網路前瞻技術合作。（編輯：張良知）1120302

#遠傳電信
#愛立信
#台灣館
井琪
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