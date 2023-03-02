Garmin今年展望樂觀偏保守 營收獲利估微幅成長

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（中央社記者江明晏台北2日電）國際穿戴大廠Garmin公布財報，去年每股賺5.13美元，年減12%，主因為美元走強，對今年展望「樂觀偏保守」，估營收與獲利將微幅成長，健身休閒領域會止跌反漲。

據Garmin最新財報指出，去年第4季營收13.1億美元，年減6%，毛利率提升至57%，較前年提升近2個百分點，每股盈餘1.35元；累計全年營收為48.6億美元，相較2021年衰退2%，主因是美元逐年走強，不過戶外、航空和航海相關產品的全年營收皆創歷年新高，每股盈餘為5.13元。

展望今年，Garmin財測預估2023年營收將比去年成長約3%，達50億美元，每股盈餘估為5.15美元，僅較去年微幅成長，毛利率約為57.5%、營業利益率約為20.3%。

Garmin今天舉行新品發表會，推出vivomove Trend指針智慧腕錶，並搭配3月國際婦女節攜手寒居酒店推出體驗活動。

Garmin亞洲行銷業務副總經理林孟垣受訪時表示，去年下半年以來，經濟遭逢通膨狀況、亞洲貨幣貶值，導致成長速度放緩，最新的財測預估僅維持小幅度成長，但Garmin還是努力持續推出新品，今年展望「樂觀偏保守」，但整個企業在可控的範圍內維持成長仍是個目標。

針對台灣穿戴市場前景，林孟垣認為「成長還是必然」，以價格帶區分，400美元以上的高階市場，以及100美元以下的入門市場預期都會有不錯的成長，Garmin目前鎖定高價產品發展。

Garmin台南新廠已啟用一段時間，林孟垣表示，量產至今都很順利；針對產業存在的缺工問題，Garmin有將需求控制在一定規模，力求供需產銷平衡，換言之，預估太高的銷售需求，也會導致銷售及生產有壓力，通路夥伴還需要擔心庫存問題。

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林孟垣進一步指出，去年普遍存在的缺料問題今年已大幅緩解，但有些特殊零件還是有不太順狀況，有些具生產難度的新產品，則需要供應商配合在技術上取得突破，良率、產出一開始可能無法太高；而航空、航海、車用、健身休閒、戶外等五大類產品的成長性方面，健身類產品今年預估會「止跌反漲」。

此外，ChatGPT AI聊天機器人近期爆紅，掀起產業界討論，林孟垣表示，目前Garmin還沒有很明確的計畫，但大方向很早就有使用深度學習，透過睡眠和步數資料統計給予用戶建議。（編輯：林淑媛）1120302