小金雞森崴挹注 正崴今年營運不看淡

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）正崴表示，通膨加上景氣逆風的不確定性，對連接器產品展望較謹慎，但受惠手機客戶更換USB-C（Type C）接口設計、遊戲機動能，加上旗下森崴能源挹注，今年營收可望優於去年。

儘管消費性電子產品受到大環境影響，需求仍未見明顯回升，但手機轉換Type C接口仍有機會帶來新動能，加上美系遊戲機大客戶持續擴大市占率，以及電源新案進補，有助上半年營收具支撐，法人預估上半年營收有望優於去年同期。

正崴表示，今年集團各事業體以森崴成長性最高，是營收成長重要動能，森崴能源承包台電二期離岸風電工程，總金額超過500億元，該案將於2025年前完工，預估今年起至2025年將陸續認列，明後年將進入入帳高峰期，將成為集團營運重要新動能。

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正崴主要業務包括連接器、電競、遊戲機搖桿等配件產品、二輪電動車（自行車與滑板車）組裝等系統產品與通路，以及轉投資森崴等。

至於印度廠區27日發生火災，有4條產線受損，正崴表示，印度廠總產能占公司整體產值低於5%，由於目前還有較高的庫存量，可以因應初期客戶的需求。後續會再與客戶及供應商協調後續生產交貨事宜，希望能降低對客戶供貨的衝擊，由於廠房及設備皆有保險，火災對公司財務及業務沒有重大影響。（編輯：趙蔚蘭）1120303