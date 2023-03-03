蔡明忠率隊MWC取經 台灣大拓展科技版圖

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（中央社記者江明晏台北3日電）台灣大哥大董事長蔡明忠率領高層前進MWC取經，也與聯發科、GSM協會高層交流，看準衛星連網手機晶片應用、B5G（Beyond 5G）延伸的應用等趨勢與未來發展，將加速拓展台灣大科技事業版圖。

全球行動通訊大會（MWC）落幕，台灣大哥大董事長蔡明忠今年首度率領經營團隊前往西班牙巴塞隆納參與盛會；期間除與諾基亞簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，也與聯發科、GSM協會高層交流。

蔡明忠於MWC展期到諾基亞、聯發科的展區觀摩，參觀衛星通訊、天璣5G行動平台、行動運算和Wi-Fi 7無線連網技術等新進展。

蔡明忠讚許，聯發科技為世界開啟通天遁地的全聯網時代，特別是聯發科技全球首次展出的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術應用，讓5G跟衛星通訊技術能導入更多裝置與設備，5G邁向太空，衛星影音通訊也不再是想像，盼資通訊業者跨域協作，運用AIoT，為世界盡一份心力。

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台灣大總經理林之晨表示，隨衛星通訊技術發展成熟，將有更多衛星手機問世，通訊生活跳脫地面基地台的限制，支援全球行動傳訊功能，進一步實現全球連網，穿戴裝置將Always Connected，創造下一個B5G紀元，未來電信商可結合行動通訊及衛星通訊，達到全球無縫覆蓋，透過訂閱制衛星通訊服務，應用範圍可擴大至山海區災難救援、飛機、無人機等，衍生更多海陸空等創新的商業應用情境。

在手機平台部分，聯發科技現場展示5G旗艦晶片天璣9200，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，聯發科技致力開發天璣5G晶片，成就5G高速連網的體驗，台灣大已引進多款採用天璣5G晶片手機。（編輯：趙蔚蘭）1120303