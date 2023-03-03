2月外匯存底5583.72億美元 連5升續創新高

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（中央社記者張璦台北3日電）中央銀行今天公布2月外匯存底金額為5583.72億美元、月增12.29億美元，連續5個月走揚，續創歷史新高；央行指出，儘管主要貨幣對美元呈貶值，但2月孳息收入增加，以及進場調節穩匯，帶動外匯存底增加。

央行公布2月外匯存底金額為5583.72億美元，續寫歷史新高；央行外匯局局長蔡烱民表示，主要是外匯存底投資運用收益逢2月美國公債配息時間，使孳息較多，以及主要貨幣對美元多貶值，兩者的交互影響。

蔡烱民進一步指出，1月時市場認為通膨降溫預期高，聯準會（Fed）態度將轉趨溫和，但2月公布的美國就業等數據比預期強勁，市場轉認為聯準會上半年將繼續升息，激勵美元指數2月上漲3.05%，歐元、英鎊、日圓、澳幣等對美元均呈貶值，使央行外匯存底持有貶值非美貨幣，折計美元後，金額下滑。

整體來說2月匯市大致呈平衡狀態，蔡烱民表示，在2月初，外資匯入多一些，廠商預期台幣升值，供給相對大，且農曆春節10天假期累積的量能，釋放出來，因此央行進場買匯調節，但中旬後至月底也出現一點供需失衡，需求較大，央行賣匯調節，先買後賣兩者互抵。

同時，央行同步公布2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5463億美元，約當外匯存底98%，維持在與1月差不多的水準。

蔡烱民表示，2月股市穩定，外資（本金加計盈餘）匯入規模約在5億美元、金額也不大。

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與主要國家外匯存底金額相比，蔡烱民指出，台灣排名維持在第4。中國截至1月為3兆1845億美元、續居冠；日本至1月為1兆1225億美元居次；第3為瑞士，至1月為8510億美元；第5名為印度，至2月17日統計為4961億美元。

此外，聯準會今年2月升息1碼，利率區間升至4.50%至4.75%，媒體關注後續動作，蔡烱民表示，聯準會去年12月公布的預估區間為5.00%至5.25%，不過近期有市場預測指出，可能來到5.25%至5.50%，也就是說，距現在的利率水準，可能還有3碼升息空間，央行持續關注美國利率走勢。（編輯：潘羿菁）1120303