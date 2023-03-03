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林之晨：MWC定義網路軟體化標準 產業快速成長可期

2023/3/3 21:26
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（中央社記者江明晏台北3日電）台灣大哥大總經理林之晨表示，MWC展再次形成共識，將共同定義網路API化，可開啟一個全新時代，為未來20年奠定根基，台灣大已開始研究所有網路API化陣營的解決方案優劣。

2023全球行動通訊大會（MWC）落幕，台灣大發布新聞分享總經理林之晨、台灣大個人用戶事業群商務長林東閔參展心得，並指出2023 MWC定義網路API化，將開啟一個全新時代，為未來20年奠定根基；而隨著雲端服務與雲端運算普及化，Always Connected更會創造下一個B5G （beyond 5G） 紀元。

林之晨表示，30年前電信產業聚在一起，把GSM （全球行動通訊系統）的標準定義出來，激發整個產業快速成長。這次MWC再次形成共識，將共同定義網路API化 （Application Programming Interface） ，也就是網路軟體化的標準，為產業未來20年的發展奠下根基。

他說，這是一個新時代的開始，讓國際電信公司都能串接到標準化API，把電信基礎層虛擬化，讓應用開發商在上面開發千萬種新服務，這次在MWC看到相關陣營開始成形，未來台灣必需聰明選擇和誰加盟、如何加盟，才能享受這個新時代帶來的好處。為此，台灣大哥大已開始著手研究所有網路API化陣營的解決方案優劣。

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此外，今年MWC，次世代通訊技術趨勢B5G（beyond 5G）引起廣泛討論，林之晨指出，看好業界正在發展的5.5G新標準—RedCap （Reduced Capability），可滿足低功耗物聯網設備的需求，這些設備需要使用比現有5G終端尺寸更小、更簡化、成本更低的解決方案，並且延長電池使用壽命，來達到Always Connected。

台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔認為，唯有B5G （beyond 5G） 跟Always Connected的科技繼續往前走，才有辦法真正催生下一個10億級的裝置，林東閔舉例，2014年Google智慧眼鏡強調解決智慧穿戴裝置笨重、耗電快，顯示科技不佳與網路連線慢等問題的解決方案，是MWC展會帶來的最大價值之一。（編輯：楊凱翔）1120303

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