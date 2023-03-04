科技業裁員或縮減消息不斷 台達電逆勢擴大徵才

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）台大校園徵才今天舉行，儘管近來不少科技大廠紛傳出凍結人事，甚至裁員，台積電、聯電等指標半導體廠也縮減徵才人數，但台達電則逆勢擴大徵才，預計在台招募2500人，較去年增加300名職缺。

台達電表示，因應全球營運布局，今年預計在台招募2500人，職缺涵蓋電源硬體、機構、軟韌體開發、儲能、資通訊系統、車用電子、AI資料等領域工程師，也有許多非理工系職缺，例如產品採購、資訊安全、法務、財務。

台達人資長陳啟禎表示，台達今年提供更具競爭力的薪資福利方案，全盤考量並調整研發工程人員薪資。依據學經歷背景，碩士新人起薪最高可達月薪新台幣7萬5000元、博士為9萬6000元，並大幅加碼研發人才培育獎學金，碩士60萬元、博士150萬元，提前綁定優秀人才，初入職場的新鮮人首年就有機會年薪超越百萬。

陳啟禎表示，台達電從電源、電動車、AI、能源等8大領域平衡發展，積極延攬專精於電動車、電源模組與系統、能源及微電網、資通訊、智慧製造、智慧樓宇等具備高成長領域的優秀人才。

陳啟禎指出，集團近年不僅在美洲、歐洲、中國大陸、泰國及印度等地擴大營運布局，全球有超過5000名的人才需求，在台灣更持續深耕研發能量，今年將進一步強化全球人才布局，全台職缺達2500人，高於去年的2200人。

除了校園招募，台達電每年平均投入超過新台幣1億元於產學合作，透過合作研發、設備捐贈，和大專院校攜手培育未來人才。

因應近年全球營運的擴展，台達今年亦首推出「GEM（Global Elite Mingle Program）國際人才專案」，目標網羅具有研發、製造相關領域經驗的國際人才。此專案對象會於台灣總部進行培訓，結訓合格後派至美國、泰國、印度等地區任職。（編輯：郭無患）1120304