台大徵才博覽會 陳文章點出企業最關心3問題

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（中央社記者陳至中台北4日電）台灣大學今天舉辦校園徵才博覽會，校長陳文章表示，企業徵求人才最關心的3個問題，就是專業能力、與實驗室同儕相處狀況、挫折忍耐力。這3點也是台大努力培養的重點方向。

台大校園徵才博覽會今年有310個企業參與，一共設置448個攤位，分布校總區椰林大道兩端，吸引大量青年學子到場，校方還特別優化線上、線下整合徵才活動，讓學生掃描企業攤位的QR code，就能與企業人資人員對談、交換名片、參與視訊面試等。

台大校長陳文章致詞時分享，企業最關心台大學生的3個基本問題，首先是專業能力夠不夠。校內現在有200多個領域專長模組，鼓勵學生跨院系學習，他同時向企業喊話，文學院的學生也可能學習跨領域課程，希望能被各界看到。

台大學生與實驗室同儕的相處狀況，也受企業關注。陳文章談到，近年透過「利他獎」、「社會奉獻特別獎」等，鼓勵學生關懷社會、發揮利他精神。

另外，台大也透過各種活動，鼓勵學生在學階段就接觸業界、瞭解社會現狀，同時也養成足夠的挫折忍耐力。他相信台大培育的學生，都能具備上述3項企業最常問的特質。

除此之外，陳文章也提醒企業徵才關注「潛力」，因此青年一定要有自主學習的能力，才能面對科技日新月異的時代。（編輯：陳政偉）1120304