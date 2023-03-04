積極耕耘新能源 台泥參與台大徵才電池領域是重點

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（中央社記者賴言曦台北4日電）台灣大學校園徵才博覽會今天登場，積極耕耘新能源事業的台泥表示，今年詢問度最高的職缺是電池領域；董事長張安平指出，台灣三元鋰電池人才不多，台泥希望招募更多化工方面的人才，培訓滿足產業需求。

台泥啟動2023年徵才計畫，宣布釋出包含電力交易、再生能源、三元鋰電池、儲能、電動車充電、碳管理、低碳建材、綠色資源循環、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）策略等9大領域職缺，並啟動包括義大利、葡萄牙、法國、荷蘭及土耳其等國的海外派任計畫。

對於新能源人才需要哪種背景，張安平受訪指出，電機、商管類的都很合適，但更重要的是語言能力要好，具備到全球各地工作都能適應並融入當地文化的特質，因此人文素養也很重要。

台泥說明，今天詢問度最高的分別是電池品牌Molicel所屬能元科技，及三元能源科技2家公司的職缺。

張安平指出，台灣電池人才不多，尤其高階三元鋰電池的人才更少，因此台泥希望招募更多化工方面的人員，但因為剛從學校畢業只有基礎，無法立刻滿足產業需要，因此台泥也會安排訓練以及後續培育。

談到未來景氣，張安平說，景氣永遠是上上下下，企業就是在這個上下的過程中想辦法拉平，但對他來說，能源一直是往上走的事業，每個產業都會面臨到起伏，因此景氣不是主要問題。

除了今天台大徵才博覽會，台泥表示，接下來將陸續在陽明交通大學（3/11）、成功大學（3/12）、清華大學（3/18）、台北科技大學（3/23）以及台灣科技大學（3/31）設立校園徵才攤位。（編輯：郭無患）1120304