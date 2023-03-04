高科技台大徵才 台積電碩士工程師年薪上看200萬

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）台大校園徵才博覽會今天登場，吸引大批學生湧入探尋最新就業資訊。台積電公布徵才資訊，今年預計招募超過6000人，碩士畢業新進工程師，年薪上看200萬元。半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）祭出第1年就有10天假搶才。

台積電2023年台灣廠預計將招募超過6000名新進員工，相較去年的8000人明顯縮水，艾司摩爾則預計在台灣招募500至600名員工，相較去年的1000人則幾乎砍半。聯電涵蓋台灣、新加坡、日本廠則預計招募1000名員工。

台積電表示，為因應業務成長與技術開發需求，其中包括工程師及生產技術員，在桃園、新竹、 台中、台南及高雄皆有人才需求，需要包括電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、人力資源等科系的學、碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才。

台積電人才開發暨招募處處長莊秀華表示，近年積極推動數位轉型並強化AI與大數據發展新一代智慧工廠，也歡迎資訊相關領域人才加入，擔任軟體、DevOps、SRE、AI、ML、與資訊基礎架構工程師等職務。碩士畢業新進工程師的平均整體年薪上看新台幣200萬元。

另外，除了以理工背景的學、碩、博士人才為主的工程師與副工程師職類，台積電同時也招募製程與生產技術員，歡迎高中高職（含）以上或專科畢業的人才加入。

莊秀華指出，台積電致力營造一個開創多元包容的環境，非常鼓勵女性人才踴躍投入半導體行列，除了應屆畢業生，台積電近千名實習生也正在招募中。希望讓學生率先了解關鍵產業趨勢，以及台積電最新技術與近況發展，同時參與各種培育課程與專案，和全球產業接軌，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。

艾司摩爾（ASML） 截至2022年底在台員工已超過4500人，今年鎖定客戶支援、智慧製造、供應鏈管理與研發支援等4大領域，招募相關人才，預計招募500至600名員工。

艾司摩爾表示，2022年ASML員工平 均可領6個月以上的績效獎金，加上每年固定保障14個月薪資，去年平均可領到20個月；另外，入職第一年即享有10天年假，2023年起更特別新增1天個人週年紀念假，產假則有14週，陪產假也有10天。（編輯：郭無患）1120304

台大校園徵才博覽會4日登場，台大校長陳文章（右2）、上銀科技董事長卓文恒（右3）等人出席開幕式，為活動揭開序幕。中央社記者鄭清元攝 112年3月4日