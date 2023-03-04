華航需120名機師 密集赴大專院校及科學園區招募

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華航空為各機隊添新血今年需儲備120名機師，今天起到4月，密集赴大專院校及科學園區招募。

台灣大學今天舉行校園徵才博覽會，中華航空也設攤，由現役機師、同時是台大校友暢談飛行生涯，分享從報考面試、受訓過程、上線飛行等親身實際經驗，提供莘莘學子及畢業生們未來職涯規劃參考。

華航發布新聞稿指出，今年度將招募120名機師（包含60名培訓機師），為各機隊增添新血，儲備營運人力，3月10日也將至台北科技大學招募，4月起陸續於北、中、南各科學園區舉辦機師徵才活動。

華航招考培訓機師標準，須具2年內有效英文檢定成績證明，多益750分（聽力400分）以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，或雅思5.5級分以上。錄取的培訓機師，由華航出資送往專業飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再有12個月的民航相關訓練，完成近2年的訓練及考核，即為合格副機師。

華航也歡迎具有飛行經驗的機師報考，詳細報名資訊可至華航官網查詢。

華航為機隊規模最大的國籍航空公司，因應疫後市場復甦，持續汰舊換新機隊，2021年起引進新世代環保客機A321neo，目前已交機10架，投入區域航線營運，預計至2026年交付總架數達25架；同時新訂購的16架787客機自2025年開始交機，未來將擔綱中運量廣體新世代客機主力，搭配777-300ER及A350-900客機，提供旅客更先進優質的服務。（編輯：李亨山）1120304