電價是否調漲 王美花：兼顧台電經營與民生物價

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（中央社記者王承中台北6日電）經濟部長王美花今天表示，電價費率審議會將在3月底前召開，電價是否調漲，目前在工作小組有許多不同的討論，審議會將進行專業討論，經濟部的立場是台電穩健經營很重要，但也要兼顧民生、物價。

立法院財政等委員會今天聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。邀請國發會主委龔明鑫、主計長朱澤民、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花等相關部會首長列席報告，並備質詢。

針對經濟部將在3月中下旬召開電價費率審議會，民進黨立委沈發惠、賴瑞隆都關注電價是否將要調漲。列席備詢的王美花表示，電價費率審議會3月底前會召開，但具體時間尚未敲定。

對於電價是否將要調漲，王美花表示，目前都還未定案，都是在工作小組討論，有許多不同討論，最後才會到電價審議會上去討論，各個面向都會注意。

王美花指出，審議會將進行專業討論，台電會提出相關數據及國際行情，到審議會去討論。就經濟部的立場，台電穩健經營很重要，但也要兼顧民生、物價，審議會將就這幾個面向去討論。

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主計總處在2月底預估消費者物價指數（CPI）年增率預測值則為2.16%。對於電價調整是否會影響CPI指數，朱澤民表示，這要看電價的要看調整幅度跟結構，之前公布的預估值，還沒有考慮到電價調漲，待電價調整的幅度、結構出爐後，就會重新計算。

沈發惠詢問，如果電價調漲，CPI年增率有可能往上修？朱澤民說，「對的。主計總處在5月會有新的CPI估計」。（編輯：蘇志宗）1120306