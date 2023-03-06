星宇航空第2架自購A350客機聯貸案 簽約金額40.6億

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（中央社記者賴言曦台北6日電）星宇航空第2架自購A350廣體客機聯貸案今天簽約，這次聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦，共有11家銀行參貸，超額認貸比率為192%，相較於前次募集增加40%，最終簽約金額為新台幣40.6億元。

星宇航空說明，這次聯貸案參貸的銀行除了統籌主辦的合作金庫銀行，還有第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、高雄銀行、農業金庫、中國輸出入銀行及上海商銀。

星宇航空執行長翟健華透過新聞稿表示，這次自購的A350客機，是星宇航空自購的第2架A350，預計於3月底交付，屆時星宇航空旗下將會有3架A350客機。A350為星宇航空主力機型，未來將執飛中長程航線，待台北－洛杉磯航線開航後，星宇航空將開啟轉機市場並拓展全球航網。

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星宇航空目前飛航曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、胡志明市、峴港、河內、澳門、新加坡、吉隆坡、檳城、馬尼拉、宿霧等航點，共15個城市。4月1日仙台航線正式開航，4月26日將開闢首個北美航點洛杉磯。

針對後續航線規劃，星宇航空公關長聶國維回應中央社詢問時說明，預估年底可望開闢舊金山航點，未來也會持續在美國東岸、西岸規劃航線，但實際狀況要視新機交付狀況等因素而定。（編輯：楊凱翔）1120306