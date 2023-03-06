立委質疑為何補貼台電 王美花：反映國際燃料成本

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（中央社記者范正祥台北6日電）立委今天質詢時質疑政府為何補貼台電，經濟部長王美花說，這是國際燃料成本的問題，台電沒有漲足相關的經費，所以希望能有一些補貼。她並指出，比起很多國家，台灣的做法相對是比較穩健。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，多名首長列席並備質詢。

國民黨立委林為洲質詢時，質疑政府為何補貼台電。他主張，疫後特別預算擬編列台電虧損補助應全數刪除。

林為洲提問之後，剛好質詢時間結束，沒有留給王美花答覆的時間。不過，王美花隨後在答覆國民黨立委羅明才質詢相關問題時，一併回應為何補貼台電，指出這是國際燃料成本的問題，台電沒有漲足相關的經費，所以希望能有一些補貼。

羅明才追問，難道以前國際燃料成本就不會上漲，過去政府的做法也沒有補助新台幣500億元給台電。王美花表示，比起很多國家，台灣的做法相對是比較穩健。

王美花指出，很多國家因應國際燃料成本大漲，是先反映國際燃料成本，然後之後再回過來補貼，但補貼之後通膨還是相當高；台灣的做法都有所兼顧。（編輯：蘇志宗）1120306