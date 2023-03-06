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臻鼎-KY2月營收寫同期高 騰輝-KY、牧德月增正成長

2023/3/6 18:26
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（中央社記者江明晏台北6日電）PCB廠陸續公布2月營收，雖處於營運相對低檔的淡季，臻鼎-KY仍寫同期新高，騰輝-KY月增6%，牧德科技月增12.17%。

全球PCB大廠臻鼎-KY今天公布2023年2月合併營收新台幣99.44億元，年增0.04%，月減20.35%。臻鼎-KY累計前2月營收達224.28億元，年增9.98%。

臻鼎-KY表示，2月與累計前2月營收皆續創同期 新高，符合穩健成長基調，在上半年的傳統營業淡季中，面對總體經濟環境的挑戰與市場需求的快速變化，臻鼎將做好成本管控與產能調配，並與客戶共同開發新的產品應用，為下半年與中長期營運成長奠定基礎。

銅箔基板廠騰輝-KY2月營收3.8億元，月增6%，截至2月累計營收7.45億元，年減32%，騰輝-KY表示，主要受疫情的影響進一步淡化，汽車市場逐漸回溫，需求逐步得到釋放，鋁基板訂單提升。

騰輝-KY表示，軍工及航天基板持續終端認證及積極布局，業務再傳佳音，近期取得世界前5大軍工生產廠商之一訂單，有助推升獲利，今年整體營運動能可期。

AOI檢測大廠牧德科技2月營收約1.83億元，月增12.17%、年減10.62%，2月營收在產能滿載狀態下，營收不受工作天數較少而有所影響。

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牧德指出，2023 年大環境挑戰仍在，目前整體市場氛圍仍呈現保守，持續觀察終端庫存去化狀態與客戶的滾動式調整，伴隨庫存逐漸去化、部分客戶既定投資計畫不變，目前對市場看法相對謹慎樂觀，另外，也期待新應用市場與大中華區域以外的銷售逐漸發酵。

在泰國設廠的PCB廠泰鼎- KY因處於淡季，2月營收10.73億元，月減 5.8%，年減16.4 %，累計2023年前2月營收 22.12億元，年減23%。（編輯：林興盟）1120306

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