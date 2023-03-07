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機電類股帶動 台股收漲94.38點挑戰萬六

2023/3/7 14:01（3/7 14:09 更新）
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台股7日在電機機械、電器電纜族群走高帶動上揚，終場收在15857.89點。（中央社檔案照片）
台股7日在電機機械、電器電纜族群走高帶動上揚，終場收在15857.89點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北7日電）美股漲跌互見，市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本週的聽證會談話，台股今天在電機機械、電器電纜族群走高帶動上揚，終場收在15857.89點，續創波段高點。

加權指數今天震盪走高，終場上漲94.38點，以15857.89點作收，漲幅0.6%，成交值新台幣2300.78億元。

台積電、聯發科等半導體類股今天走勢較為收斂，終場台積電上漲3元、收524元，漲幅為0.57%；聯發科收盤小漲4元，收788元，漲幅0.51%。

今天買氣主要集中在電機機械、電器電纜類股，終場分別上漲2.42%、4.62%。

其中，電機類股的上銀昨天釋出第2季業績可望逐步上升，上半年業績拚逐月回溫等利多訊息，帶動股價表現，終場收在263元，上漲14元，漲幅5.62%。另外，鋼鐵、汽車、觀光等族群也有不錯表現。（編輯：張均懋）1120307

#台股
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