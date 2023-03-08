台塑新智能啟動校園招募 布局4大領域新能源人才

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑新智能宣布，本週正式啟動校園徵才全台巡迴說明會，預計前進台大、清大、陽明交大、成大、長庚等13所大專院校，徵求研發、製程、業務、管理等4大領域人才。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，推動產學合作及培養青年人才，一直是台塑新智能的重心，公司2月8日才剛以新台幣8500萬元投資成功大學的「微藻碳捕捉」新創事業，挹注企業資源強化學術能量，協助台灣邁向碳中和；今年更將擴大招募青年投入新能源產業。

王瑞瑜指出，新能源產業前景看好，發展潛力無窮，最需要的就是「勇氣、創新、敢追夢」，台塑新智能去年7月5日才成立，公司開明彈性，並兼具台塑企業的強大後援，擁有成熟制度和穩定的職涯環境。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，台塑新智能在節能、儲能、新能源、循環再利用等4項領域不斷有重大進展，除了在各縣市擴建大型儲能案場外，今年將啟動設置全東亞最大的磷酸鋰鐵電芯廠，並規劃引入國外電池回收技術，在研發創新、生產製造、業務拓展、經營管理領域都需要大量人才，工作地點遍及北中南，並持續推動海外布局計畫。

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台塑新智能說明，因應各項事業大舉擴展，台塑新智能在台塑企業帶領下，今年首度啟動校園徵才說明會，公司主管及校友將親赴現場攬才，為學生介紹業界概況及公司職缺。

台塑新智能指出，3月7日首站將從台北科技大學開跑，緊接著巡迴台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學、中正大學、中山大學、中興大學、台灣科技大學、雲林科技大學，以及台塑企業創辦的長庚大學和明志科技大學。（編輯：趙蔚蘭）1120308