日出茶太插旗韓國 5年拚200店

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韓國連鎖餐飲集團Food Zone簽下六角日出茶太市場總代理，目標5年開200店。左起六角執行副總經理王麗玉、六角國際董事長王耀輝、韓國Pizza Maru執行長李智訓及六角國際海外業務總監李佩如。（六角提供）中央社記者江明晏傳真 112年3月8日

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（中央社記者江明晏台北8日電）旗下經營日出茶太手搖飲品牌的六角國際今天宣布，與韓國連鎖餐飲集團Food Zone簽定5年200店總代理合約，將攜手在疫情後布局韓國手搖飲市場。

Food Zone集團旗下擁有韓國薄餅品牌Pizza Maru，主打各款韓式風味的Pizza產品，除了在韓國地區外，仰賴品牌代理加盟經營模式，全球已有超過600家門市。

Pizza Maru執行長李智訓表示，集團在韓國地區加盟體系健全，拓展力道快速，再加上Chatime日出茶太在國際上的品牌營運實力，有信心可以達成合作目標；且Chatime日出茶太已在全球超過60個國家地區達1400家門市，國際能見度、供應鏈優勢及國際團隊組織健全等，是集團考慮與六角國際簽約的重要因素。

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六角國際董事長王耀輝也說明，Food Zone在韓國餐飲連鎖加盟體系發展成熟，輕投資類型的手搖茶飲品牌將快速拓展，與Pizza Maru總公司簽約韓國地區品牌授權，希望藉由其成熟連鎖加盟運營經驗與市場開發實力，針對韓國手搖飲市場注入品牌的創新思維。

六角今天也公告2月合併營收3.3億元，年增率7.8%，主因海外銷貨回補1月農曆春節假期而順勢成長，並延續台灣市場旅遊旺季效益。（編輯：張均懋）1120308