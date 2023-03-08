黃嘉能辭長華和易華電董事長 考量集團發展企業傳承

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）長華電材今天下午宣布，董事長兼總經理黃嘉能將辭任董事長職務，專任總經理；新任董事長目前規劃由現任長華科技總經理洪全成出任，待股東會後舉行董事會推選。

此外，黃嘉能日前已辭去長華透過權益法轉投資的易華電子董事長一職，易華電新任董事長目前規劃由天正國際總經理萬文財出任。

長華下午指出，考量公司未來發展及企業傳承，長華集團近期進行一連串高層人事職務調整，其中董事長兼總經理黃嘉能將辭任董事長職務，專任總經理一職，專注本業及集團布局，並完善公司治理。

長華表示，待股東會後隨即舉行董事會推選新任董事長，目前規劃由現任長華科技總經理洪全成出任。

長華指出，副董事長洪全成也將辭任自然人董事及副董事長職務，擬就任至6月12日股東會新任董事改選日生效，出缺的該席董事擬由自然人董事變更為法人董事代表。

此外，黃嘉能曾擔任長華透過權益法轉投資的易華電子董事長一職，黃嘉能在3月3日已辭去易華電董事長職務，擬就任至3月14日董事會新任董事長改選日生效。

易華電指出，黃嘉能仍保留董事職務，易華電新任董事長目前規劃將由天正國際總經理萬文財出任。

至於長華集團另一重要子公司導線架廠長華科技，高層人事並無重大調整，董事長仍為黃嘉能，總經理為洪全成。

產業人士分析，黃嘉能開始啟動長華集團內部傳承與接班作業，洪全成在導線架技術產品具有專業能力，因此擔任長科總經理一職，負責導線架業務；除了內部傳承接班外，黃嘉能辭去易華電和長華董事長，也有向面板驅動IC封測廠頎邦釋出善意、化解訴訟僵局的意味。

頎邦在2016年對長華以及長華轉投資企業易華電提起營業秘密排除侵害等事件民事訴訟，長華董事會在2021年7月上旬決議，基於財務性投資考量，增加頎邦股票投資，對頎邦持股比例以不超過10%為原則。

頎邦董事長吳非艱先前表示，與長華訴訟案續進行，但不排除和解，條件是要讓頎邦經營團隊對股東有所交代。（編輯：楊蘭軒）1120308