櫃買業績發表會 23日起元太等24家公司陸續登場

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）隨著去年財報陸續出爐，櫃買中心一系列業績發表會將從23日起邀請元太、長科*等24家企業陸續登場，櫃買中心也提醒，近期股市波動大，投資人應審慎評估投資標的產業與企業營運現況。

櫃買中心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，日期分別為112年3月23日、27日、30日、4月7日、11日、13日、17及18日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

櫃買中心表示，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題包含「富櫃200」、「半導體」、「資安應用」、「民生經濟」、「精緻生活」及「SAAS與電子」等。

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與會公司包含元太、長科*、宜鼎、精測、大樹、保瑞、環球晶、中美晶、信驊、力旺、安碁資訊、是方、元大期、興采、智基、家登、盛弘、新麥、德麥、杏一、大車隊、91APP*-KY、晶焱及同致等24家上櫃公司參與。

櫃買中心表示，與會上櫃公司皆由其高階主管親自說明最新的財務業務情形，以及對未來產業前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問。（編輯：林興盟）1120308