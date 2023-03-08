媒體公協會：Google基金細節待揭露 分潤對話應從速

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（中央社記者蘇思云台北8日電）Google今天推出「台灣新聞數位共榮基金」，報業公會與兩大電視媒體公協會對此表示尊重，但認為相關執行細節待揭露，並呼籲政府應針對國際平台付費與合理分潤的根本議題，盡快推動下一階段對話。

Google今天宣布推出「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會（DTA）獨立管理，凡是產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，都能向數位經濟暨產業發展協會報名與提案。

台北市報業商業同業公會與兩大電視媒體公協會（中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、中華民國電視學會）今天晚間發布聲明，尊重Google今天發表台灣新聞數位共榮基金計畫。

不過，3個公協會也向政府呼籲，針對國際平台付費與合理分潤的根本關鍵議題，應盡快推動下一階段對話，並在第一階段對話建立的基礎上，再做推進。

公協會強調，Google集團（含YouTube）平台僅以流量作為唯一變現標準，已經導致整體傳播環境快速惡化，新聞更是首當其衝，盼促成改善整體媒體產業環境，盡快建立「夥伴推播、分潤的優化與良性機制」，公平合理付費，讓好的內容品質也可以變現。

公協會也期待，另一科技巨擘Meta能共襄盛舉，一起改善台灣媒體產業環境。

此外，兩大電視媒體公協會也鄭重提醒，未來執行台灣新聞數位共榮基金計畫時，不應涉及內容審查，必須尊重台灣新聞媒體應有的專業自主。

Google今天宣布委託DTA管理基金發放與審查，3個公協會認為，管理細節包括申請資格與定義、審議程序、組織架構、參與成員，目前都未充分揭露，公協會對此高度關注，將在近期拜訪DTA進行溝通。（編輯：楊蘭軒）1120308