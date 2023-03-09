友嘉：恪遵國際制裁 未供設備零件給俄羅斯

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）媒體8日報導，烏克蘭戰略學者指工具機大廠友嘉集團可能直接或間接協助俄羅斯製造武器，友嘉集團總裁朱志洋今天下午接受電訪表示，俄羅斯辦事處早已中止運作，俄烏戰爭後，友嘉沒有供應設備和維修零件給俄羅斯，嚴格遵守相關國際制裁規範。

自由時報網路版8日晚間引述在台灣國防安全研究院駐點研究的烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）談話指出，友嘉集團可能直接或間接協助俄羅斯製造武器。

溥猷立根據烏克蘭經濟安全委員會資料指出，在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略前，友嘉集團提供俄國650台高精度機床，對象也包括受制裁的俄國國防承包商。

對此，友嘉集團總裁朱志洋今天下午接受中央社記者電訪否認相關指控，他說明，友嘉集團在戰前提供俄羅斯市場的是3軸工具機設備，不能作為軍事用途，友嘉集團從來沒有提供5軸工具機設備到俄羅斯市場。

在俄烏戰爭後，朱志洋表示，友嘉集團也在國際制裁規範之前，要求旗下子公司不能出貨設備到俄羅斯，更沒有提供5軸工具機設備，在國際制裁俄羅斯後，友嘉集團更嚴格遵守相關規範，沒有出貨設備和維修零件至俄羅斯市場。

朱志洋指出，友嘉集團旗下FFG Werke原先在俄羅斯設有辦事處，但俄烏戰爭前早已停止運作，所有服務也告中止，也沒有在當地庫存備貨。

朱志洋重申，友嘉集團嚴格遵守國際制裁規範，作為國際工具機大廠集團，「不會笨到去違反制裁規定」。（編輯：趙蔚蘭）1120309