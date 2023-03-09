元太2022年營業利益、每股盈餘寫歷史新高

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（中央社記者潘智義台北9日電）電子紙廠元太科技今天公布2022全年合併營收新台幣300.6億元，創下11年來新高，合併歸屬於母公司稅後淨利99.1億元，稅後每股盈餘8.69元。全年淨利、營業利益、每股盈餘同創新高。

元太發布新聞稿指出，2022年第4季合併營收為85.4億元，單季稅後淨利18.4億元，稅後每股盈餘（EPS）為1.61元。

元太表示，受惠於永續環境發展的世界趨勢，省電且低碳排的電子紙顯示器更受各產業青睞，零售、物流標籤、電子紙看板等應用市場需求持續增溫，電子書閱讀器及電子紙筆記本朝彩色化及大尺寸發展。

元太科技說明，運用不同的彩色電子紙技術，包括全彩電子紙、彩色印刷電子紙等，因應不同領域的生態圈夥伴產品設計及市場需求，以延續業務成長動能。

其中，應用於做為電子書閱讀器的E Ink Gallery 3榮獲2022新竹科學園區優良廠商創新產品獎。

元太表示，E Ink Prism可變色電子紙是於2022年首次與BMW合作，用於貼合車體表面，創造令人驚豔的BMW iX Flow的電子紙技術，透過變換車身顏色協助調節車內溫度，進而降低能耗、提升車內舒適度、降低電氣系統所需能量。

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在2023年美國國際消費類電子產品展覽會（CES）上，元太再次與BMW合作，將E Ink Prism 3技術應用於BMW i Vision Dee，從設計、顏色展現、個性化自我表達層面，掀起另一波智慧車風潮。

元太科技承諾於2040年達到淨零碳排（Net Zero 2040），與2030年達到100%使用再生能源（RE100 2030）兩大環境永續目標，截至2022年底，全球營運與銷售據點已超越原計畫的RE10，達到使用20%再生能源的RE20目標。（編輯：蘇志宗）1120309