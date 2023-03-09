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兩岸恢復10直航點 工商協進會盼放寬專業人士來台

2023/3/9 22:40
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（中央社記者劉千綾台北9日電）陸委會今天宣布恢復兩岸10個定期航班航點，工商協進會表示，肯定政府逐步有序恢復兩岸各層面交流，也希望進一步評估放寬大陸專業人士來台可行性，同時呼籲陸方盡快開放讓大陸民眾來台觀光旅遊，促進兩岸良性互動。

陸委會今天公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點明天起開放；另規劃13個包機航點，執行細節待公布。

工商協進會晚間透過新聞稿表示，樂見政府恢復兩岸空運客運航點規劃，也希望進一步放寬入境相關措施，以利兩岸經貿交流與人員往來正常化，並充實兩岸直航航班及台灣國際觀光客源。

工商協進會指出，中國大陸是台灣最大貿易夥伴，也是台灣海外投資最多、最集中的地區；許多台灣民眾在大陸創業、工作與生活，在兩岸疫情趨緩後，便捷的兩岸交通更是廣大台商的急切需求。

工商協進會認為，藉由開放與交流，相互展現善意，可改善兩岸關係，維持和平現狀。

另外，工商協進會理事長吳東亮2月曾表示，預計5月會和三三會理事長林伯豐共同訪問中國，主要是與台商交流，從民間企業角度出發，希望兩岸多交流、多溝通，讓經濟更好。（編輯：林克倫）1120309

#工商協進會
#兩岸
#陸委會
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