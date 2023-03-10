台股下挫244點退守15500點關卡 台積電跌9元

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（中央社記者潘智義台北10日電）美國金融股大趺及升息疑慮未除，美科技股指數重挫2%，拖累台股今天開低走低，盤中一度重挫281點，終場下跌244.46點，守住15500點關卡。



台股加權指數終場收在15526.2點，大跌244.46點，跌幅1.55%，成交值新台幣2889.78億元，8大類股皆墨。



權值股台積電今天下挫9元，跌幅1.72%，收在513元；蘋果光學鏡頭供應商大立光下跌3.07%，以2365元作收；鴻海表現抗跌僅小跌0.5元，收在102元。



貨櫃三雄中，長榮收盤小漲0.3%、萬海下跌1.25%；而去年每股純益達51.71元的陽明，每股擬配發現金股利20元，今天股價逆勢上漲1.7元，漲幅2.54%，以68.7元作收。



國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股在公布非農就業數據前大幅拉回，台股今天跟著補跌，下週的美國消費者物價指數（CPI）及緊接著美聯準會召開利率會議，都是後續影響全球金融市場的重要指標。（編輯：張良知）1120310